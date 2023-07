El lema "Que te vote Txapote" no gusta al PP vasco

Afirman que el lema no lo crearon los populares, que es un eslogan del pueblo.

El polémico lema "Que te vote Txapote" el que Isabel Ayuso popularizó contra Pedro Sánchez no gusta al PP vasco.

Eso se evidenció el jueves en Ermua coincidiendo con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco donde estaba Alberto Núñez Feijoó de campaña por las próximas Elecciones Generales del 23 de julio; su equipo se desmarca de la frase.

Personas destacadas del PP vasco, como Laura Garrido, insisten en recalcar que el lema no lo crearon los populares, que es un eslogan del pueblo, y que lo que importa es el hartazgo que refleja.

En Ermua no vale el lema "que te vote Txapote". @eitbNoticias



"Es feo", "no es nuestro", "me revuelve las tripas"... Son frases de esta mañana, del equipo @PPVasco que acompaña a @NunezFeijoo . pic.twitter.com/yHIbtO7kQz