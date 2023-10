Entrevista Reportaje ¿Saben los jóvenes qué fue ETA? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 20/10/2023 10:46 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2023 12:48 (UTC+2) Hemos hablado con jóvenes de entre 21 y 26 años, y en su mayoría no conocían el símbolo de ETA y a qué se dedicaban: "no lo sé, no sé qué es; yo tampoco sé lo que es; me suena pero no lo recuerdo; es el símbolo de la farmacia ¿no?; ¿Es ETA no?". Escuchar la página Escuchar la página

Hoy es viernes 20 de octubre, y aunque ya muchos ni lo tienen presente, hoy se cumplen 12 años del fin de ETA, de aquel comunicado que cambió por completo la realidad política y social de Euskadi.

Más de una década después, esta mañana en "Boulevard" de Radio Euskadi hemos preguntado qué saben de ETA las nuevas generaciones. A jóvenes que rondan los 20 años les hemos enseñado una foto con el anagrama de ETA (con el hacha y la serpiente) y esto es lo que han reconocido: "No lo sé, no sé qué es; yo tampoco sé lo que es, me suena pero no lo recuerdo; es el símbolo de la farmacia ¿no?; ¿Es ETA no?; se pueden volver a cometer errores si no se sabe lo que ha pasado".