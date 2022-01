12/01/2022 15:29 Santiago Cervera Experto sanitario Santiago Cervera: "La OMS vive de sembrar preocupación" O.V. | EITB Media Cervera cree que hay datos que incitan al optimismo en cuanto al descenso de contagios de ómicron, uno de los cuales son las búsquedas en Google de los síntomas de la enfermedad. Las búsquedas "han descendido significativamente" y se ha demostrado que "anticipan la situación epidemiológica". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Niño con un test de antígenos. Foto: EFE 5:55 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Aunque tal y como ha declarado Santiago Cervera en "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi, estamos en un "momento de incertidumbre" en la pandemia para ver qué ha ocurrido en las navidades, aunque hay dos elementos que dan pistas de lo que puede ocurrir. En la parte positiva tenemos lo que indican las búsquedas en Google, ya que se ha demostrado que incluso "pueden anticipar la situación epidemiológica" teniendo en cuenta el número de búsquedas que se hacen sobre los síntomas del coronavirus. Las búsquedas han descendido significativamente lo que es un dato optimista.

En el otro lado de la balanza están los analisis de pcr que están haciendo algunas administraciones públicas en las aguas residuales, ya que el virus se encuentra ahí antes de que se detente la infección en la población. Y los datos de Madrid indican que hay una tensión al alza en el número de casos.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones de la OMS que destacan que en 8 semanas la mitad de la gente en Europa se puede contagiar de coronavirus y no es tiempo de comparar a esta enfermedad con la gripe, Santiago Cervera opina que "la OMS siempre sobreactúa. Lanzan una sensación de amenaza que no corresponde a la realidad" ya que no aportan datos ni cifras. "La OMS vive de sembrar preocupación" ha afirmado el exconsejero navarro.