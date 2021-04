10/04/2021 09:23 Crónica del Fin de Semana TASA COVID Economistas sin Fronteras a favor de la propuesta del FMI de crear la tasa covid Economistas Sin Fronteras ha elaborado un dosier sobre la situación económica española y señalan caminos para la reorientación del modelo productivo Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Monedas 15:16 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Economistas sin Fronteras a favor de la propuesta del FMI de crear la tasa covid

Entrevistado en Crónica de Fin de Semana, el catedrático emérito de Economía Aplicada y rector honorario de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, ha tildado de positiva la propuesta del Fondo Monetario Internacional para que los países más desarrollados impongan una tasa covid a las empresas y particulares con mayores ingresos, lo que permitiría hacer un fondo en la lucha contra la pandemia.

“Es muy positivo, viene a recoger lo que bastantes economistas venimos reclamando hace tiempo. Poner impuestos a las rentas mas altas para poder afrontar los problemas causados por la covid y que se dirigiera a las personas más vulnerables”, ha explicado el catedrático emérito. Posteriormente, seria competencia de cada gobierno, según Berzosa, decidir a qué sectores se destinarían esos fondos. No obstante, propone reforzar la sanidad pública, apoyar la investigación y el desarrollo y apostar por la transición ecológica.

Berzosa también se ha referido al dosier elaborado Economistas sin Fronteras sobre la situación económica española. El dossier titulado “Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía” y coordinado por Berzosa, propone caminos para la reorientación del modelo productivo español. De acuerdo con el catedrático emérito las debilidades de la economía española son “claras”. Debilidades que la última crisis ha puesto de manifiesto: “A comienzo de siglo los recursos se fueron a la especulación y no tanto al aparato de inversión productiva. Eso ha dejado la economía española muy debilitada”. Reitera que la estructura económica es mucho más vulnerable por qué no se invierte en investigación y desarrollo. Desde Economistas sin Fronteras plantean una reorientación del aparato productivo no solo en materia tecnológica y productividad sino también en materia de sostenibilidad y economía de cuidados.