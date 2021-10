30/10/2021 11:34 Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS La oposición cree que los presupuestos vascos no son realistas, algo que niegan los partidos del Gobierno Ane Goñi | EITB MEDIA PNV y PSE defienden que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco es el mayor de la historia con la inversión y las políticas sociales como ejes centrales. EH Bildu, Elkarrekin Podemos IU y PP-CS denuncian que apenas crece un 0,15% con respecto al presupuesto consolidado de 2021. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Leixuri Arrizabalaga (PNV) y Luis Gordillo (PP-CS) durante su intervención en el debate 53:07 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, los partidos que sustentan al Gobierno Vasco, PNV y PSE, han defendido el proyecto de presupuestos dotado de más de 13 000 millones de euros. La jeltzale Leixuri Arrizabalaga cree que es un presupuesto expansivo, que "permitirá relanzar Euskadi" tras la pandemia y "garantizar las políticas sociales". Un argumento que comparte la socialista Gloria Sánchez porque "no es momento de austeridad y hay que incrementar el gasto público".

Desde la oposición, sin embargo, consideran que no es oro todo lo que reluce. El principal partido de la oposición, EH Bildu, Nerea Kortajarena, denuncia que el gasto social "es en proporción el menor de los últimos seis años". En cuanto a la inversión pública " la mayor parte viene de los fondos europeos, pero de fondos propios nos quedamos igual", ha añadido Kortajarena.

Un diagnóstico que comparte Elkarrekin Podemos IU. Su parlamentario David Soto apuesta por fortalecer los servicios públicos, si es necesario con un mayor endeudamiento y subraya que "el presupuesto apenas sube un 0.15% en comparacion al presupuesto consolidado del año pasado". Luis Gordillo, de la coalición PP-CS por su parte, denuncia que las cuentas "no son realistas", porque se han elaborado con datos macroeconómicos que no son reales, recordando que las previsiones de crecimiento no se están cumpliendo.

Los portavoces parlamentarios también han debatido en torno a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y al acuerdo alcanzado entre el PNV y el gobierno español para la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Un acuerdo que ha evitado que los jeltzales presentaran una enmienda a la totalidad a las cuentas. Todos los partidos ven con buenos ojos el traspaso del IMV. La jeltzale Leixuri Arrizabalaga asegura que "es una buena noticia", aunque aclara que "ahora comienza la negociación presupuestaria planteando otras cuestiones que afectan a la ciudadanía vasca". La socialista Gloria Sánchez añade que el departamento que dirige Idoia Mendia ya tiene una normativa elaborada que "permitirá agilizar los trámites". Desde la coalición Elkarrekin Podemos IU, que gobierna en coalición con el PSOE en el ejecutivo español, David Soto, aplaude que se haya logrado "la transferencia íntegra y no la encomienda de gestión". Además ha asegurado no entender la negativa del ministro Escrivá a este traspaso. Luis Gordillo, de PP-CS, ha desvinculado la negociación presupuestaria del IMV porque cree que "son cuestiones distintas".