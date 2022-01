09/01/2022 10:06 Crónica del Fin de Semana REFORMA LABORAL Aranburu: "La reforma laboral aprobada por el Gobierno Español no se puede avalar" ANE GOÑI | EITB MEDIA La secretaria general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, cree que no existe ni contrarreforma, ni derogación ni siquiera una modernización de las relaciones laborales. Aboga por trabajar por un marco propio en Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

La reforma laboral pactada por el Gobierno con los sindicatos y la patronal de empresarios, no gusta al sindicato LAB. Su secretaria general, Garbiñe Aranburu cree que no hay cambios de calado y que "no se puede avalar", tal y como está planteada. Entrevistada en Radio Euskadi, ha insistido en la necesidad de defender la "prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales" y terminar con "la centralización" de la Mesa de Diálogo Social.

Reconoce que actualmente los trabajadores vascos "no están representados" en ese foro y deja en manos de los partidos políticos vascos con representación en el Congreso, la defensa de sus intereses. En este contexto, Aranburu cree que el camino es "poner freno" a esa centralización y establecer un "marco propio" de relaciones laborales en Euskadi.

La secretaria general del sindicato LAB ha recordado que han convocado una movilización para el 27 de enero contra la reforma laboral y de pensiones y "no descarta" llegar a la huelga general. Eso sí, aclara que a corto plazo no se dan las condiciones para la convocatoria de una huelga general, pero que "entramos en un nuevo ciclo" en el que "serán necesarias huelgas generales", porque ha dicho, habrá "más reformas y recortes".

Garbiñe Aranburu también ha hablado de la situación de Osakidetza. Cree que está "colapsada" y que trabajadores y pacientes presentan un "agotamiento" al que habría que hacer frente con más recursos. En este sentido, ha abogado por reforzar el sistema público de salud, porque de lo contrario, "la privada será la beneficiada" de esta situación. Sobre la vuelta a las aulas, augura un "enero difícil" con bajas de profesores y confinamientos de alumnos.