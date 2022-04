Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS Todos los partidos políticos piden investigar los presuntos casos de espionaje, pero en distintos foros ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 23/04/2022 11:56 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2022 12:03 (UTC+2) PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU piden una comisión de investigación en el Congreso. PSE y PP-Cs creen que hay que activar la Comisión de Secretos Oficiales. Escuchar la página Escuchar la página

En el "Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi, la parlamentaria del PNV, Leixuri Arrizabalaga ha calificado de "muy graves" las presuntas escuchas a políticos independentistas vascos y catalanes, que constituyen, ha dicho, una "intromisión a la intimidad". Por ello, ha insistido en que "hay que aclarar" estos hechos para que "no se repitan".

Desde EH Bildu, la parlamentaria Nerea Kortajarena ha hablado de "verdadero escándalo", que supone el mayor caso de "espionaje masivo certificado en Europa". Esta "vulneración de derechos y valores democráticos" muestra, según Kortajarena, el "nivel de democracia" del estado español. Ha pedido "no minusvalorar" estas escuchas y ha pedido al Gobierno español que investigue los hechos, porque "debería ser el primer interesado" en esclarecerlos. El socialista Ekain Rico ha mantenido el discurso del PSOE de los últimos días: el Gobierno actúa "respetando la legalidad" y ha abogado porque sea la Comisión de Secretos Oficiales la que investigue el uso del software Pegasus.

No obstante, Rico ha denunciado que esa comisión lleva "bloqueada desde 2019 por el PP", que "no quiere que EHBildu o Podemos tengan acceso" a información clasificada. El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Ion Hernández ha respondido a esta cuestión, dejando claro que "el bloqueo no puede servir de excusa" para no investigar.

Por su parte, el parlamentario popular, Carmelo Barrio, ha emplazado a la presidenta del Congreso Meritxell Batet a "constituir ese foro", el de la Comisión de Secretos Oficiales, y ha negado que su formación imponga vetos para que ésta se reactive.