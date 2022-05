Crónica del Fin de Semana PRIMERO DE MAYO Lakuntza: "Combatir la precariedad es la misión más urgente del sindicato" ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 01/05/2022 09:30 (UTC+2) Última actualización: 01/05/2022 09:55 (UTC+2) El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha denunciado que más de medio millón de trabajadores están en una situación de precariedad. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en "Crónica de Euskadi Fin de Semana", el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha denunciado que más de "quinientos mil trabajadores" viven en situación de "precariedad", y la mitad de ellos, son "mujeres de sectores feminizados". Por ello, ha pedido a la patronal que asuma esta situación porque sería el "punto de partida" para poner fin a la precariedad. Lakuntza ha advertido además de que "la mitad los contratos indefinidos" que se están firmando desde la aprobación de la reforma laboral, "son precarios". El 25% de ellos, ha explicado, son parciales contra la voluntad del trabajador y otros, como los de la construcción, sólo han cambiado de nombre.

Sobre el debate en torno a "subir los salarios acorde al IPC", el secretario general de ELA ha "descartado que sea imposible", porque, de hecho, ha recordado, se han producido subidas en varios sectores. No obstante, ha vuelto a mencionar los sectores feminizados en los que considera que "la subida del IPC no sería suficiente". Para Lakuntza incrementar los sueldos acorde al IPC "no es el problema, es la solución".

Hoy, Primero de Mayo, los sindicaos saldrán a la calle en mitad de un escenario con claros síntomas que hacen pensar en la llegada de una nueva crisis económica. Como viendo siendo habitual, las principales centrales han convocado numerosas movilizaciones por separado.