Crónica del Fin de Semana COVID Badiola: "Hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá en otoño con la covid, pero será un momento clave " ANE GOÑI | EITB MEDIA Publicado: 14/08/2022 11:13 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2022 11:13 (UTC+2) Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, cree que es imposible predecir lo que ocurrirá en los próximos meses, porque la situación podría mantenerse estable o podría aparecer alguna cepa nueva.

Entrevistado en Crónica de Euskadi Fin de Semana, el catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, ha valorado "positivamente el descenso de la incidencia" de la covid en las últimas semanas, aunque ha alertado de que aún "sigue siendo alta". Además, ha lamentado el "elevado número de fallecidos por covid". En este sentido, ha abogado por mejorar las actuales vacunas. Cree Badiola que existen dos retos: lograr vacunas que "inmunicen frente a la enfermedad" y que "se adapten a las nuevas variantes". Sobre cómo evolucionará la pandemia en los próximos meses, de cara a otoño e invierno, el catedrático de la Universidad de Zaragoza ha reconocido que "otoño será clave", pero que existe "incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir". Badiola ha planteado dos posibles escenarios. Uno, en el que "nos quedemos igual" y un segundo, en el que "aparezca una nueva variante".

Sobre la viruela del mono, ha sido contundente al asegurar que los países "no se están preocupando lo suficiente" por el alcance de este virus, que se "ha expandido a setenta y cinco países" con mucha rapidez. No se trata de un virus "limitado a un colectivo" y alerta del "riesgo de que se convierta en endémico", como también ha alertado la OMS. Juan José Badiola también se ha referido al nuevo virus detectado en China y que afecta a treinta y cinco personas. Para el catedrático de Sanidad Animal, "es pronto" para evaluar la importancia de este nuevo virus, aunque cree que las autoridades chinas tienen que preocuparse por localizar su origen y frenar su expansión. Por el momento, cree que no hay motivos para que la población se preocupe.