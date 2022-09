Crónica del Fin de Semana Entrevista en Radio Euskadi Aitor Esteban: "Quiero pensar que ha sido por un despiste y no por sustraer dinero a la ciudadanía vasca" L.P.C. | EITB Media Publicado: 18/09/2022 11:18 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2022 11:39 (UTC+2) El portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban asegura que "se han dado pasos" en la comisión mixta sobre la concertación con Euskadi del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Esteban con Iratxe Martinez en Radio Euskadi. Foto: EITB Media.

Euskaraz irakurri: Aitor Esteban: "Nahastu direla pentsatu nahi dut, eta ez zutela EAEko herritarrei dirua lapurtzeko asmorik"

El portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban afirma que el PNV no aprobará el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas si el Gobierno español no los concierta con las Haciendas vascas y la navarra. Asegura que "se han dado pasos ya" en la comisión mixta y espera que próximamente se llegue a un acuerdo. Espera que "no haya sido porque se ha querido sustraer esas cantidades a la ciudadanía vasca, quiero pensar que ha sido por un despiste".

Esteban ha negado en "Cronica de Euskadi Fin de Semana" que su formación busque protagonismo cuando exige que se cumpla el Estatuto y se transfieran las competencias pendientes. Por ello, ha pedido "actitud al PSOE y mucho más al PSE". Ha rechazado que haya "transferencias menores", ya que considera que "todas son importantes". Además, recuerda que la ley está para cumplirse y que "quienes hayan tenido responsabilidad en el Gobierno central durante estas décadas y no han completado las transferencias son los que han fallado".

Por otro lado, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Sánchez ha comenzado las negociaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esteban ha reconocido que ya han comenzado los contactos pero que "no está cerrado" y afirma que "las próximas dos semanas van a ser decisivas".