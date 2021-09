16/09/2021 19:15 Entrevistas ENTREVISTA Gabriel J.Martín: "Es muy importante que nos reconciliemos con nuestra infancia" Gabriel J. Martin, el autor de 'Quierete mucho, maricón', presenta en Distrito Euskadi su última publicación: 'Gayinteligencia emocional', un libro para entrenar y mejorar la salud emocional de los hombres homosexuales. Escuchar la página Escuchar la página

"Maricón asertivo, escritor reincidente, experto en psicología afirmativa gay, representante en IPsyNET, youtuber por casualidad", así se define en su perfil de Twitter Gabriel J. Martín. Ya está en librerías la nueva propuesta del autor del exitoso manual 'Quiérete mucho, maricón' (2016) o 'Gay Sex' (2020). Reconoce que "probablemente sea el libro más académico, estricto y riguroso de los que he escrito hasta ahora" pero, en ningún caso, "es un libro de autoayuda".

¿Quien no se ha sentido culpable cada vez que se sale de los caminos marcados por la sexualidad normativa? ¿Quien no vive con ansiedad ante las ITS? ¿Quien no se siente invadido por el dolor cada vez que vuelve al barrio de su infancia? Son algunas de las cuestiones en las que J.Martín pone el foco en 'Gayinteligencia emocional'.

En entrevista con Distrito Euskadi, J.Martín ha subrayado, sin ir más lejos, la importancia de dar pasos para reconciliarnos con nuestra infancia y nuestras raíces. Pongamos como ejemplo la clásica -y siempre temible- reunión de antiguos alumnos: Para alguien del colectivo LGTB no es plato de buen gusto rodearse "de todos aquellos que te insultaron sistemáticamente y que se rieron de ti". Él, sin embargo, fue de los que organizó la cena y reconoce que pudo "disfrutar de la experiencia de como gente que me hizo muchísimo daño en mi infancia me pidió perdón".