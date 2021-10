11/10/2021 19:37 Distrito Euskadi DE LO QUE TAMBIEN SE HABLA Física de la atmósfera o cómo estimular a las nubes para lograr que llueva más El catedrático José Luis Sánchez explica los métodos de alteración de las nubes con los que actualmente experimentan diversos países del mundo en un intento de paliar la escasez de agua y la desertificación Escuchar la página Escuchar la página

Hay nubes y nubes. Y no todas, por el mero hecho de ser nubes, precipitan. Por eso no llueve cuando nos apetece a los humanos. Lo hace cuando ellas, caprichosas, cumplen con unas condiciones muy concretas. La ciencia busca desde hace tiempo dar con esa clave y conseguir que las nubes descarguen más agua y en los puntos donde más se necesitan. Misión harto compleja, pero en la que llevan inmersos muchos países desde hace años. Hay varios métodos con los que se experimentan: de la inyección de yoduro de plata a sales higroscópicas, o descargas eléctricas. Con más o menos éxito, lo cierto es que el cambio climático y sus consecuencias como la sequía y la desertificación está llevando a países como EEEU, China o Emiratos Arabes, a invertir mucho dinero en este campo. Y ahí es donde Jose Luis Sánchez es todo un experto. Catedrático de Física Aplicada e investigador climático, ha participado en decenas de trabajos y proyectos donde las nubes son las protagonistas. Y por eso, no duda en apuntar que debería investigarse más, para saber si, llegado el caso, podemos hacer de la manipulación de las nubes, una herramienta de lucha contra los efectos del cambio climático.