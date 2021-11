22/11/2021 18:08 Entrevistas CORONAVIRUS Miren Basaras: "Actualmente estamos en una nueva onda epidémica ascendente" De "sorprendente", desde el punto de vista epidemiológico, califica la microbióloga Miran Basaras la decisión del TSJPV de no dar luz verde al uso del pasaporte covid en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales y en determinadas actividades de ocio nocturno. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Miren Basaras, microbióloga y profesora de la Universidad del País Vasco 24:21 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Cualquier medida que se pueda tomar para atajar el virus es bienvenida". Así lo defiende la microbióloga de la UPV/EHU Miren Basaras, quien califica de "sorprendente", desde el punto de vista de la salud y epidemiológico, la última decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no avalar la implantación del pasaporte covid. Aun cuando "no existe una medida cien por cien efectiva, si no es que nos quedemos cada uno en su casa", considera Basaras que el uso del certificado digital "era una medida más para ir poniendo capas a la transmisión del virus".

Entrevistada en Distrito Euskadi, Miren Basaras ha afirmado que "actualmente estamos en un nueva onda epidémica ascendente". Se percibe en el número de casos pero, el hecho de que "una gran parte de la población esté vacunada", ha mitigado la presión hospitalaria y el número de fallecidos: "Con positividades como las actuales en ondas epidémicas previas hubiéramos tenido muchísimos más fallecimientos".

A juicio de la microbióloga de la UPV/EHU, uno "de los grandes fallos" en esta última onda ha sido trasmitir que "esta pandemia estaba más o menos controlada, no siendo real"; mensajes que han hecho que la sociedad se relaje antes de tiempo. Es clara al aseverar que aunque "los no vacunados son un problema para la mayor transmisión del virus, aquellos vacunados que no respetan todas las normas también son un problema".

Según el último informe epidemiológico, por franjas de edad, la incidencia acumulada más alta se registra entre los niños y niñas de entre 0-9 años. Al respecto Miren Basaras recuerda que la Agencia Europea del Medicamento podría autorizar esta misma semana la vacuna para menores de 12 años. De ser así, "es probable que de aquí a un mes los niños estén vacunándose".