Distrito Euskadi El corto 'Etxetxipia' "María Jesús tiene una vida tan opuesta a la mía o a la de mi madre que quise saber más de ella" Publicado: 13/04/2023 12:25 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2023 12:25 (UTC+2) Nos acercamos al 'Artzai eguna' de Ordizia, y hablamos del corto 'Etxetxipia', que retrata el día a día de la quesera María Jesús Larretxea, y ha recibido el premio del público en el Festival de Málaga. Felicitamos a su directora, Marina Velázquez, mientras reflexionamos sobre el futuro del sector

Fotograma del corto 'Etxetxipia' donde vemos a su protagonista, María Jesús Larretxea 17:35 min

Después de dos años sin celebrar el 'Artzai eguna' de Ordizia, nos acercamos a la fiesta y hablamos del sector, de la mano del corto 'Etxetxipia'. Este trabajo retrata el día a día de la quesera María Jesús Larretxea, y ha recibido el premio del público en la sección de Cinema Cocina del Festival de Málaga.

"Yo soy del centro de Madrid y no tenía ni idea de este mundo del pastoreo y las queserías", nos dice Marina Velázquez, la joven madrileña que ha dirigido este corto. Marina encontró a María Jesús en un workshop que hizo con Isabel Coixet, en el Baztan. Vio sus videos, y decidió ir a conocerla a su caserío, "charlamos durante horas y decidí que ella era la persona que quería retratar en mi corto. Me llamó la atención porque María Jesús tiene una vida tan opuesta a la mía o la de mi madre que quise saber más de ella", y termina diciendo "lo que más me llamó la atención fue lo claro que ella tenía que eso era lo que tenía que hacer, que esa era su vida, y no había otra"

María Jesús se jubilará pronto y sin relevo, por lo que parece que la historia de los quesos 'Etxetxipia' finalizará con ella.