Distrito Euskadi NO HAY PLANETA B "Hemos transformado el agua, elemento clave de la vida, en el vector de enfermedad y muerte más terrorífico" Publicado: 18/04/2023 19:09 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2023 19:09 (UTC+2) El doctor en Geografía y técnico de planificación hidrológica de la Agencia Vasca del Agua (URA) Víctor Peñas, imparte la conferencia "El reto de la conservación del medio acuático", con la que pretende incidir en la importancia de conservar y cuidar este recurso que es vital.

El agua es el recurso renovable más importante para mantener todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. Sin agua, no hay vida. Por ello, subraya Víctor Peñas, doctor en Geografía y técnico de planificación hidrológica de la Agencia Vasca del Agua (URA), "el reto de su conservación tiene que estar en el primer lugar de todas las agendas", ya que asistimos a "una crisis global del agua". De hecho, recuerda el doctor, según datos de la ONU hay alrededor de 2 200 millones de personas que no tienen garantizado el derecho a aguas dulces de calidad; es decir, 1 de cada 4 personas no tiene acceso a aguas dulces de calidad.

En ese sentido, Víctor Peñas denuncia que, debido a la mala salud de muchos ecosistemas acuáticos, hemos convertido el agua en "el vector de enfermedad y muerte más terrorífico que jamás ha conocido la humanidad". A este respecto, el doctor en Geografía destaca que el problema de la gestión del agua en el mundo no es un problema de escasez física, sino de la calidad de la misma. El reto, por lo tanto, pasa por "hacer las paces con el medio natural y devolver la salud al medio acuático".