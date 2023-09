Distrito Euskadi Migración y empleo "Venimos a buscar empleo, pero no sabemos, no tenemos las herramientas" Publicado: 05/09/2023 19:24 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2023 19:24 (UTC+2) La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa ha puesto en marcha el programa ‘Eskolanbide’, un proyecto pionero de inserción laboral para personas migrantes. Hablamos de ello con Kino Martínez, responsable del programa, y Claudia Lorena Muñoz, usuaria Escuchar la página Escuchar la página

El programa 'Eskolanbide' busca ayudar y facilitar el arraigo por formación de los inmigrantes seleccionados, y al tiempo, lanzar al mercado laboral a personal cualificado para el sector de la hostelería. Se trata de una iniciativa que llega de la mano de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.

Kino Martínez, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, destaca que el programa surge ante la necesidad que tiene la hostelería de incorporar personal a su fuerza de trabajo, y se dirige a migrantes que llevan más de dos años en Euskadi, sin documentación. "Con él adquieren un compromiso para formarse, acreditar su ciudadanía y su posibilidad de trabajo. Es un proceso de 5-6 meses que ha dado unos frutos incuestionables".

Claudia Lorena Muñoz Sánchez llegó hace 3 años de Colombia. No tenía papeles y era muy difícil encontrar trabajo. "Para mí Eskolanbide ha sido una bendición, porque venimos a buscar empleo, pero no sabemos, no tenemos las herramientas". Actualmente trabaja y desea que todos los que lo necesiten puedan tener la misma oportunidad que tuvo ella.