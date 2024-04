Distrito Euskadi NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN Gabriela Uriarte: "Nos han hecho creer que el estándar de belleza es el estándar de salud" Publicado: 15/04/2024 18:46 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2024 18:46 (UTC+2) La gordofobia instalada en la sociedad y la manera en que se juzgan los cuerpos no normativos llevan a Gabriela Uriarte a dedicar su sección semanal con Eider Hurtado en Distrito Euskadi a un asunto que requiere de mucha pedagogía y de derribar ciertos mitos. Escuchar la página Escuchar la página

"Puede haber salud en diferentes tallas", sentencia Gabriela Uriarte en Distrito Euskadi. Añade que "la cultura de dieta está dominando la narrativa de la salud", pero recalca que "no sabemos la salud ni los hábitos de la gente por su talla". Uriarte recuerda que el peso no es una conducta. En esta sección la copresentadora de 'A Bocados" (ETB2) habla de cómo funciona el factor peso en nuestro cuerpo. Y también nos da consejos, como "no alabar o criticar una pérdida o ganancia de peso", para no generar sufrimiento añadido a nadie.