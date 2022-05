Fuera de Juego Fútbol Imanol: "Algunos teníais muchas dudas de que íbamos a ser capaces" EITB Media Publicado: 13/05/2022 08:42 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2022 08:42 (UTC+2) La Real Sociedad jugará la temporada que viene en Europa. En el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi se analizó el triunfo de ayer ante el Cádiz. Escuchar la página Escuchar la página

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, celebró tras el partido ante el Cádiz (3-0) la clasificación matemática para jugar competición europea la próxima temporada, aunque señaló también su "tristeza" por no poder pelear por la Liga de Campeones tras la crisis de resultados del último mes.

"Es un éxito entrar por tercer año consecutivo en Europa. Hay que valorarlo muchísimo porque esto es algo que solo logró la Real campeona de liga y lo hemos hecho en un año en el que el filial ha estado en Segunda, doblando partidos, viajando algunos jugadores en taxi de noche para poder jugar, con lesiones importantes, superando un grupo muy fuerte en la Liga Europa...", recordó en su comparecencia el técnico realista.

La alegría no era completa para Alguacil, que se definió a la vez como "humilde y ambicioso" y que mostró su pesar porque "si hubiéramos estado acertados en los últimos cinco partidos, el equipo estaría peleando por algo más grande".

"Jugamos muy bien contra el Betis, Barcelona, la primera mitad ante el Rayo o contra el Levante", rememoró los últimos encuentros un Alguacil que no olvida los malos resultados por la falta de gol que parecía "un expediente X".

Ya piensa en el Villarreal, un rival que es "de los mejores de Europa, como demostró eliminando a Juventus y Bayern" y para darle más brillo a lo que está consiguiendo la Real tuvo muy presente que "el año pasado quedamos por delante de ese equipazo y este año llevamos tres puntos más que ellos, lo que refleja lo bien que lo está haciendo el equipo".

Valoró el gran partido de David Silva, el mejor del encuentro, una actuación que no le sorprende y dijo sentir "una gran alegría por poder tenerle otro año" y por el deseo del jugador de "seguir aquí, algo que quiere decir que la Real es un gran club porque si no, no se habría quedado".-