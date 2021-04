27/04/2021 23:13 Ganbara Asesinato en Burkina Faso "Si no están ellos, no habrá nadie que cuente lo que está ocurriendo" Ganbara Entrevistamos al profesor de la Universidad de Navarra Ramón Salaverria y a la reportera de guerra Mayte Carrasco, tras conocer el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. Escuchar la página Escuchar la página

El reportero de Artajona David Beriain y el camarógrafo de Barakaldo Roberto Fraile han sido asesinados por un grupo armado en Burkina Faso. Los dos fallecidos realizaban un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.

En Ganbara hemos entrevistado a dos personas que conocían muy de cerca a los fallecidos. El Catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra Ramón Salaverría fue profesor y amigo del periodista David Beriáin. Y la reportera de guerra Mayte Carrasco trabajó con Roberto Fraile en Siria y con David Beriain en Afganistán.

Mayte Carrasco ha querido poner en valor las noticias del otro lado del planeta que la sociedad recibe a través del reporterismo de guerra. Considera que estos profesionales “se juegan la vida para que eso salga en la televisión y la gente lo vea sentada. Que tengan un poco de conciencia social y que piensen que si se ha jugado la vida o si están en esos lugares sufriendo miedo, que por lo menos, respeten esa profesión y vean la noticia”.

Ramón Salaverría ha destacado que “si no están ellos no habrá nadie que cuente lo que está ocurriendo. Eso es, en definitiva, la justificación del periodismo con mayúsculas: poder compartir las injusticias, las circunstancias y las penalidades que afectan a muchas personas que de otra manera no conoceríamos. Estaríamos olvidando situaciones de injusticia en muchos lugares del mundo”.