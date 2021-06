04/06/2021 23:59 Ganbara Pili Zabala "El principal obstáculo del Estado español es la ley de Secretos Oficiales" Gabara La hermana de Joxi Zabala, Pili Zabala, ha explicado que quieren “explorar, indagar y examinar el terreno del Derecho Penal Internacional” tras el archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pili Zabala. 11:47 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la solicitud de Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL en 1983, para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González al considera que se trata de hechos prescritos.

Tras conocerse la noticia, se ha presentado este viernes en Madrid la plataforma B-Egiaz que exige que se investiguen y esclarezcan los asesinatos del terrorismo de estado. La plataforma está impulsada entre otros por Pili Zabala y Maria Jauregi, familiares directos de asesinados por los GAL y por ETA respectivamente. Insisten en que la verdad no prescribe y han anunciado que acudirán a la justicia internacional ante la pasividad de la española.

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Pili Zabala ha explicado que el archivo de su solicitud "es una pequeña decepción a pesar de saber que estamos emprendiendo un camino difícil y que está lleno de obstáculos, pero siempre hay personas bien formadas, con ganas de ayudar y que saben manejarse en el terreno del Derecho Penal Internacional, que queremos explorar, indagar y examinar".

Zabala considera que "el principal obstáculo es que el Estado español tiene una ley de Secretos Oficiales, además de otras leyes injustas e inhumanas". Zabala destaca que la ley de Secretos Oficiales les "impide poder acceder a la documentación necesaria e imprescindible para poder investigar. Todo hecho delictivo debe ser investigado y para poder investigar se necesita documentación".

Se ha mostrado dolida por la ausencia de casos como el de su hermano en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Gasteiz recientemente inaugurado: "Cómo no va a doler que el Estado que te tiene que proteger te desampare y te deje indefensa absolutamente; que además a mi hermano, víctima del terrorismo, no se le considere víctima del terrorismo mientras que a los perpetradores victimarios se les permita toda una serie de privilegios. Esto no sucede en ningún lugar del mundo civilizado. Está claro que la ausencia de formación y la impunidad existente en el Estado español se ha dado en pocos estados democráticos europeos".