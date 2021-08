05/08/2021 23:31

Ganbara

Iñigo Miguel, investigador

Bioética:"No veo por qué hay que vacunar obligatoriamente a sanitarios si hay alternativas como las pruebas"

El investigador de Bioética de la UPV, Iñigo Miguel, no comprende como los diagnosticados de covid mediante antígenos, y no una PCR, no puedan lograr el pasaporte covid hasta pasados seis meses. Confía en que la medida se rectifique.

