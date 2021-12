21/12/2021 23:45 Ganbara Presupuestos Carles Mulet: "La sorpresa ha sido mayúscula. Entendíamos que no íbamos a contar con el apoyo de PNV o ERC" L.P.C. | EITB Media El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mostrado su "sorpresa mayúscula porque tanto el PNV como ERC no se habían manifestado a favor de ninguna enmienda, al tener un acuerdo con el PSOE". Escuchar la página Escuchar la página

Los Presupuestos de 2022 volverán al Congreso tras aprobar el Senado una enmienda sobre lenguas minoritarias. En concreto, se trata de la enmienda de Compromís emitida como voto particular por el senador Carles Mulet García, que plantea la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, por importe de 1,6 millones de euros.

La enmienda ha podido salir adelante gracias al apoyo del PP, Junts y el de socios parlamentarios del Gobierno como ERC y PNV, que tenían sendos acuerdos con el Ejecutivo para garantizar la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas. Sin embargo, ambas formaciones han decidido finalmente apoyar esta enmienda de Compromís, obligando a las cuentas públicas a volver al Congreso.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mostrado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, su "sorpresa mayúscula porque tanto el PNV como ERC no se habían manifestado a favor de ninguna enmienda, al tener un acuerdo con el PSOE. Por ello, a pesar de compartir el espíritu de buena parte de las peticiones que hacíamos, entendíamos que no íbamos a contar con el apoyo de PNV o ERC".

A la espera de la votación el 28 de diciembre en el Congreso, Mulet asegura que "sería motivo de satisfacción que una enmienda como esta, de una cantidad simbólica, se pudiera aprobar por mayoría amplia".

Aunque Mulet no cree que el PP vaya a cambiar de posicionamiento "en su cruzada contra todas las lenguas que no sean el castellano. Son muy beligerantes y no va a cambiar. Ojala sirviese para que el PP entrase en razón y empezasen a tener un sentido más normal de la pluralidad lingüística y cultural del Estado".