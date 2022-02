15/02/2022 22:13 Salud Mental Salud Mental "Por qué no se lo he dicho, por qué no se lo he dicho, por qué no se lo he dicho ¿por qué? MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Hoy hablamos con el psicólogo David Sojo de los denominados pensamientos obsesivos o rumiantes Escuchar la página Escuchar la página

Los pensamientos obsesivos son esas ideas recurrentes que te vienen de repente a la cabeza y no te dejan descansar. Puede ser una discusión que has tenido por la mañana, o una conversación tensa a la que horas después sigues dando vueltas sin poder salir del bucle, un problema de pareja, o del trabajo al que no has logrado darle solución... Tenerlo en mente a todas horas y no poder darle solución es un gasto emocional muy grande y de escasa utilidad, por eso hoy buscamos herramientas para hacerles frente y salir de ese bucle con davidsojo.com

También hablaremos de la depresión y sus consecuencias con Javier Baines, autor de "Diario de confinamiento de un esquizofrénico".