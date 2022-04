Ganbara UGT Euskadi Raúl Arza: "Hago un llamamiento al Gobierno de Sánchez a trabajar más con los partidos que le sustentan" L.P.C. | EITB Media Publicado: 29/04/2022 23:23 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2022 23:23 (UTC+2) El Secretario General de UGT Euskadi, Raúl Arza, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que "trabaje más los temas con los partidos políticos que le apoya", para evitar que "estemos siempre con un suspiro esperando las votaciones". Escuchar la página Escuchar la página

El Secretario General de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha realizado un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que "trabaje más los temas con los partidos políticos que apoyan la mayoría gubernamental" y así evitar que "estemos siempre con un suspiro esperando las votaciones para ver lo que pasa".

En una entrevista en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria Arza ha urgido a tomar medidas para hacer frente a la situación económica actual, entre otras, subir los salarios, para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo y que no repercuta sobre el crecimiento. Asimismo, no cree que "sea de recibo" que en Euskadi no se haya firmado ningún convenio sectorial y haya más de 400.000 trabajadores que tienen pendiente la renovación de sus condiciones salariales.

Además, ha pedido a las empresas que han obtenido grandes beneficios que "arrimen el hombro para poder mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos". Insiste en que "los salarios en ningún caso tienen la culpa de la subida de la inflación".