Tecnología de Consumo Xataka ¿Qué moto eléctrica debemos comprar? Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 09/02/2023 13:39 (UTC+1) Última actualización: 09/02/2023 15:17 (UTC+1) En Tecnología del Consumo de 'Ganbara' te mostramos los cinco modelos recomendados para 2023.

Las motos eléctricas cada vez son más demandadas, pero ¿Qué moto eléctrica compramos?

Por un lado, la facilidad de aparcar y por otro, olvidarte de la gasolina. Este 2023 quizás te hayas planteado comprarte una moto eléctrica y moverte por la ciudad de forma silenciosa y sin humos. Si es el caso, vamos a repasar algunas de las características a tener en cuenta para acertar en tu compra y te propongo una selección de modelos de lo más interesantes.

Si bien es cierto que hasta hace unos años la principal motivación para comprarse una moto eléctrica era la reducción de la huella de carbono, a estas alturas de la película los modelos eléctricos pueden competir de tú a tú con las eléctricas en rendimiento y variedad, de modo que puedas elegir la que mejor se adapte a tu conducción, desde scooters a motos tipo naked, deportivas, motocross, trail, etc

Normativa y carnet

Al igual que el resto de las motos, tienen que cumplir con la normativa Dirección General de Tráfico, aunque hay cierto desconocimiento sobre qué tipo de carnet necesitamos comparadas con las de los motores de combustión, solo que en lugar de usar la cilindrada, dependerá de la potencia del motor eléctrico y de la velocidad máxima que alcanzan.. Así que vamos a hacer un rápido repaso:

- Carnet AM: Es el mismo que el de los ciclomotores y nos permite conducir motos eléctricas que no supere la velocidad de 45km/h.

- Carnet A1 o Carnet B con tres años de antigüedad: Necesario para conducir motos eléctricas con una potencia de motor de hasta 11KW, pueden superar los 45km/h.

- Carnet A2: Necesario para conducir motos eléctricas con una potencia entre los 11KW y los 35KW.

- Carnet A: Cualquier moto eléctrica independientemente de su potencia y velocidad.

Rango o autonomía

Es la distancia total que una moto puede hacer por cada carga. Si bien es cierto que los fabricantes proporcionan una estimación teórica, ten en cuenta que este dato suele ser optimista y que en él influyen aspectos como la altura y el peso de quien la conduce, el tipo de camino, el estilo de conducción, las condiciones climáticas y hasta el tráfico, porque ya sabéis que no es lo mismo ir del punto A al B del tirón que tener que parar continuamente.

Así que piensa en cuánto kilometraje vas a hacer a diario, el tipo de ruta y también si hay estaciones de carga cerca. Un consejo: tú peca de pesimista y elige un modelo con una autonomía de sobra para más tranquilidad y contrarrestar el deterioro inevitable de la batería con el paso del tiempo. En cualquier caso, las baterías son extraíbles, lo que permite poder llevarlas a casa para cargarlas durante la noche o incluso a la oficina.

Es importante tener en cuenta que la autonomía de una moto eléctrica es menor que la que ofrece una moto de gasolina, con la que podemos hacer cientos de kilómetros sin tener que repostar. Hacer largos viajes con una moto eléctrica supone perder mucho tiempo en las recargas y el problema de encontrar puntos donde poder cargarla.

El tiempo de recarga de una moto eléctrica puede variar en función de la marca y el modelo que elijas. Habitualmente la cifra ronda unas 4-6 horas y lo ideal es que el punto de carga esté cerca de tu casa o de tu trabajo.

Tipos de batería

Las baterías de las motos eléctricas se recargan al conectarlas a la corriente y su voltaje se mide en voltios (V). Este voltaje puede variar en función del tipo de moto: cuantos más voltios tenga, más fuerza tendrá la moto.

De las baterías de las motos eléctricas nos interesa también la capacidad, medida en amperios hora (Ah), aunque también lo podemos ver en Kilogramos vatios (W/kg). En cualquier caso, cuanto mayor sea esta relación, mayor autonomía nos ofrecerá y por tanto, más kilómetros podremos recorrer con una carga completa. Eso sí, también será más cara.

En cuanto a la tecnología, las hay de litio, de ion litio, de níquel - metal hidruro, de plomo y de grafeno, esta última, la más innovadora pero todavía poco presente. La mayoría de modelos cuentan con baterías de iones de litio, al no ser muy pesadas, de pequeño tamaño, permiten un gran número de cargas y descargas sin que su capacidad de acumulación se vea afectada.

Grosso modo, podemos compararlas con las de los móviles, por lo que también cuentan con un ciclo de vida medio.

Mantenimiento y costes asociados

Recargar una moto eléctrica es más barato que llenar el depósito de gasolina en una moto convencional. Además, al no generar emisiones contaminantes puede hacer que nos ahorremos dinero en impuestos municipales.

Las motos eléctricas necesitan de menos cuidados y revisiones, centrándose básicamente en consumibles como pastillas de freno y neumáticos. Así, puedes olvidarte de cambios de aceites y otras tareas propias de los motores de combustible. Pero ten algo en cuenta: el recambio de baterías no es especialmente barato.

Esto no tiene que ver con el mantenimiento y sí con el manejo. Dejando a un lado las scooters, hay una pregunta que se repite con frecuencia: ¿qué pasa con las marchas en las motos eléctricas? Poner o no marchas en una moto eléctrica dependerá del fabricante, pero lo normal es que no tengan porque no les hace falta. El motivo es que su elevado par motor (comparado con uno térmico), se ve limitado al tener que subir marchas para aprovecharlo. Además, la linealidad del motor eléctrico permite gestionar velocidades de un modo muy progresivo y sin depender de un sistema de marchas.

Precio

El coste de las motos eléctricas es más alto que el de las motos convencionales. En Europa en general la estrategia pasa por fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufadles con ayudas. Os recuerdo rápidamente el plan MOVES III, una ayuda con carácter retroactivo a la compra y que llega hasta los 1.300 euros, siempre que sea una moto eléctrica que no supere los 10.000 euros (impuestos no incluidos), con autonomía superior a los 70 kilómetros y que quien solicite tenga una moto de más de siete años para chatarra.

Modelos recomendados

Para esta selección he tenido en cuenta que por prestaciones las motos eléctricas resultan especialmente interesantes para uso urbano, el puntito del descubrimiento y también la calidad precio. Y es que aunque Harley Davidson o BMW tienen sus modelos electrificados, he optado por elegir candidatas más económicas.

La moto eléctrica barata: Emocycles Spirit 2000

Por 1999 euros tenemos esta scooter de Emocycles diseñada para una conducción ágil y dinámica por ciudad. Estamos ante un scooter eléctrico de 3cv con una batería capaz de ofrecer una autonomía de hasta 50 km y un motor eléctrico con velocidad máxima de 45 km/hora.

Está equipada con ruedas de 10 pulgadas y constituye una alternativa de lo más interesante para quienes quieran una moto eléctrica sin grandes prestaciones ni necesidad de contar con carne especial para motos, ya que se puede conducir con B y más de tres años de experiencia.

Por sus características, ya podéis deducir que queda fuera del plan MOVES III, pero es de lo más interesante para esos desplazamientos por ciudades no muy grandes como nuestras capitales.

Si se os queda corta pero os gusta la propuesta económica de la marca, echadle un vistazo a su hermana mayor la Tornado 4.0

La scooter con gran relación calidad precio: SEAT Mó e-Scooter 125

Ya os la recomendé el año pasado como modelo a seguir porque la primera incursión de Seat en el segmento eléctrico ha caído de pie. Con chasis abierto, estamos ante un scooter largo pero ligero para ofrecer comodidad en la conducción y un extra de confort.

Con 12 kW de potencia, hasta 100 km/h de velocidad máxima en modo Sport y precisamente en ese modo alcanza los 82 km de autonomía. ¿Que queremos estirar la batería más? Con el modo Eco es capaz de llegar a 137 kilómetros moviéndose hasta a 70 km/h, cifras más que solventes para uso urbano. Se conduce con carnet A1 o B con tres años de experiencia y su PVP es de 4.650 euros, al que podemos deducirle el plan MOVES III.

La scooter con estilo: Vespa Elettrica L3

Pocas presentaciones necesita la Vespa y quien más quien menos ya sabe qué puede esperar de ella: esta Vespa Elettrica L3 conserva los rasgos de la clásica Vespa con estilo moderno y ofrece una conducción muy fácil y agradable.

Cuenta con batería de iones de litio para una autonomía de hasta 100 kilómetros, con velocidad tope de 45 Km/h, motor eléctrico de 5CV y bastará un carnet AM para conducirla. Como es santo y seña de la marca, mucho estilo pero un coste superior a otros modelos con prestaciones similares: 6.699 euros, al que podremos aplicarle el MOVES III.

La deportiva con buena relación calidad precio: E-broh Bravo GLE

Desde Aragón llega un modelo que por su diseño y precio va a sorprender a muchos, la Bravo GLE. Es una moto deportiva, con una estética atractiva gracias a sus formas angulosas y su chasis multitubular que le confiere alta manejabilidad a altas velocidades y en curvas. Vamos, que parece una moto de carreras de las de toda la vida.

Un repaso a sus especificaciones: con potencia de 5CV, alcanza una velocidad máxima de 115 km/h, su autonomía es de 100 kilómetros, con frenos de discos, su batería de litio requiere un tiempo de carga de 7 horas y su PVP es de 5.990 euros antes de aplicarle el plan MOVES III. Se puede conducir con carnet de coche o A1 de moto.

La deportiva "que engaña": Súper SOCO TC Max

Desde Zaragoza nos vamos a Shangai (China) con la Súper SOCO TC Max, una moto deportiva con un diseño espectacular que recuerda a modelos de combustión de alta cilindrada. Con potencia de 5CV equivalente a 125 cc, esta marca está especializada en vehículos eléctricos de bajo coste y en su proceso de desarrollo está presente Turbomot, otra empresa especializada que trabaja con Ducatti o Daelim, lo que anticipa cierta garantía de calidad.

Aunque estéticamente luce como una bestia en el asfalto, la realidad es que sus prestaciones son más modestas de lo que parece, con una velocidad máxima de 95 km/h y su autonomía es de algo menos de 100 km. Lo bueno es que su precio es de lo más ajustado, 4.849 euros, que con el MOVES III se os puede quedar en hasta 3.749 euros.