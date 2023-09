Salud Mental Salud mental ¿Hay relación entre los atracones de comida grasa y el alcoholismo? MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 06/09/2023 20:34 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2023 20:35 (UTC+2) Ohian Iturbide, biólogo clínico y director del proyecto Yonki nos presenta proyectos prometedores que se centran en investigar en el ámbito de la adicciones Escuchar la página Escuchar la página

¿Comer un exceso de grasas y hacerlo dándonos atracones nos pueda predisponer a desarrollar alcoholismo en el futuro?

Ohian Iturbide es navarro, biólogo clínico y director del proyecto YONKI nos habla de la relación entre los ultraprocesados y quienes trabajan en su desintoxicación. Lo hace desde diferentes puntos de vista. El que da la experiencia personal como ex adicto, y el de quien apuesta por investigaciones novedosas que tratan de abordar las adicciones desde otros puntos de vista. "Cuando aprendimos a caminar a dos patas, todavía no teníamos acceso a los supermercados y debíamos sobrevivir en contextos de muchísima escasez, así que nuestra biología se dedicó a gratificarnos cuando encontrábamos comida más calórica. Mientras estaba ingresado en el centro yo no sabía esto, aunque debí sospecharlo porque cada vez que tenía ganas de consumir me daban un vaso de agua con azúcar".