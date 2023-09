Ganbara Ganbara Teresa Hermida, abogada de la víctima de La Manada: "Ha recibido la sentencia con muchísima pena" Gari Suarez Caperos Publicado: 12/09/2023 21:11 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2023 21:11 (UTC+2) La letrada anuncia que recurrirán la bajada de condena, y afirma que "hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos" a la hora de decidir. Además, asegura que "los jueces son profesionales" y que el problema no es de la judicatura, porque "la ley no la han hecho ellos". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, Martina Hermida, la abogada de la víctima de "La Manada" ha afirmado que recurrirán la rebaja de pena de uno de los condenados, porque, considera, "hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos". Una noticia que la propia víctima ha recibido con mucha pena, tristeza y decepción. "No es la rebaja de un año. Aunque solamente se hubiera rebajado un día, es una decepción para ella", asegura.

Asimismo, Hermida ha valorado la Ley del Solo Sí es Sí como "una buena ley en cuanto a estructura, andamiaje y concepto", pero no en cuanto a "aplicaciones de penas y situaciones de conflicto". Considera que "las víctimas iban a tener una defensa integral", pero que en este caso la ha tenido "el agresor".

Por último, la letrada no ha querido valorar la decisión de los jueces. "El problema no es de la judicatura porque la ley no la han hecho ellos".