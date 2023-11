Salud Mental Salud Desactiva tu migraña MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 07/11/2023 21:50 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2023 21:51 (UTC+1) Nuestro psicólogo, David Sojo, nos ayuda a gestionar nuestra percepción del dolor para poder seguir con nuestra vida Escuchar la página Escuchar la página

Un fenómeno permanece inexplicable en tanto no se amplía el contexto en el cual se desarrolla dicho fenómeno. Paul Watzlawick. David Sojo nos recuerda esta cita antes de afrontar el reto de mostrarnos que, aunque la migraña no se cura, podemos aprender a desactivarla. "No sabemos todo sobre el dolor, pero sí tenemos algunas certezas. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de sentir dolor es neurofisiológica: para que una persona sienta dolor, tiene que haber una activación neurofisiológica; sin esa activación no hay dolor. Sin embargo, no estamos de acuerdo en por qué se pone en marcha esa capacidad, y en por qué se mantiene encendida. Hay muchos y diferentes enfoques, y cada uno con su porqué; dependiendo del que elijas para tratar tu dolor de cabeza, harás un tratamiento que nada tendrá que ver con el que hubieras hecho de haber escogido otro."

El dolor es la forma que tiene el organismo de inducirnos a hacer algo para manejar aquello que ha percibido como peligroso.

"Por ejemplo, si tocas un radiador ardiendo busca que apartes la mano porque ha percibido que se está destruyendo tejido; por el contrario, si te rompes un brazo, busca que no lo muevas para que pueda sanar." Es decir, que el dolor no existe en lo absoluto, como algo que pueda brotar de un gen, un péptido, una proteína o una neurona; siempre va asociado a una percepción sin la cual no puede existir. ¿Lograremos cambiar esa percepción?

