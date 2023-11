Ganbara Modelos lingüísticos Nerea Kortajarena: "No son matices. Sin nuestros mínimos, propondremos votar no a la Ley de Educación" Publicado: 23/11/2023 21:07 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2023 21:07 (UTC+1) La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco habla de "rodillo" por parte de PNV-PSE y niega que los desacuerdos sean consecuencia "del contexto preelectoral". Sobre las próximas elecciones vascas, asegura que la coalición soberanista no vive "con ansiedad" la búsqueda de candidato. Escuchar la página Escuchar la página

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, insiste en que, si PNV y PSE no aceptan su propuesta de mínimos, la coalición soberanista propondrá a sus bases votar 'no' a la Ley de Educación. "Queremos que los modelos lingüísticos no estén en la futura ley", dice Kortajarena, "porque no estaban contemplados en el pacto educativo y, de hecho, se metieron in extremis". Por eso, en respuesta al consejero Jokin Bildarratz, rechaza que estemos ante "matices". Mas bien, habla de "rodillo", negando que los desacuerdos actuales sean consecuencia "del contexto preelectoral".

Sobre las próximas elecciones vascas, Kortajarena asegura que, dentro de EH Bildu, "no estamos viviendo con ansiedad" la elección del candidato o candidata a Lehendakari. "Tenemos músculo, ganas, banquillo y gente muy preparada", sentencia. En este punto, aclara que ella no tiene "ninguna ambición personal", pero que estará "allá donde se considere que debe ser mi aportación". Finalmente, la portavoz de la coalición soberanista pide que el debate sobre el estatus político se realice "como país, sin improntas personales o logos de partidos".