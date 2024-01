Ganbara María Rodríguez María Rodríguez: "Siempre hay educación sexual, la cosa es que no es buena" Gari Suarez Caperos Publicado: 23/01/2024 21:48 (UTC+1) Última actualización: 23/01/2024 21:48 (UTC+1) La sexóloga, ponente en las jornadas formativas para el profesorado sobre las consecuencias que tiene el consumo de la pornografía en adolescentes y jóvenes, cree que hay que hablar de sexualidad desde mucho antes, y que los docentes deben "quitarse muchos miedos" para abordar el tema en el aula. Escuchar la página Escuchar la página

María Rodríguez es sexóloga, autora del libro "la pornografía como escuela", y está en Euskadi participando como ponente en las jornadas "consecuencias del uso de la pornografía para adolescentes y jóvenes", un curso dirigido al profesorado vasco sobre las consecuencias que tiene el consumo de la pornografía en adolescentes y jóvenes.

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, Rodríguez afirma que "nacemos y morimos con sexualidad", por lo que no se la puede dejar morir. "Tenemos que dar herramientas a la infancia y adolescencia para que pueda vivir su sexualidad de una forma plena. Que tenga herramientas para que tengan una mirada crítica sobre el porno que consumen, que sepan que es una fantasía".

La experta opina que la educación sexual es constante, hasta cuando no nos damos cuenta (en los silencios, al no contestar las preguntas de los menores...), pero que muchas veces no es la correcta, o directamente no es buena. Asegura que "vamos tarde" a la hora de tratar estos temas con las personas más jóvenes, y cree que al profesorado le falta "quitarse muchos miedos" y "herramientas y materiales" que les sirvan de guía.