Ganbara Pauldarrak Fernando Álvarez: "Un menor, víctima de abuso sexual, llega con miedo, vergüenza y cargado de culpabilidad" Publicado: 10/05/2024 21:16 (UTC+2) Última actualización: 10/05/2024 21:16 (UTC+2) El coordinador del equipo psicojudicial del Departamento de Igualdad y Justicia del Gobierno vasco aconseja a los familiares "mantener la calma" y, sobre todo, "escuchar" al niño o niña. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Campo de fútbol del equipo Pauldarrak de Barakaldo. 9:42 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en el informativo 'Ganbara' de Radio Euskadi, Fernando Álvarez, coordinador del equipo psicojudicial del Departamento de Igualdad y Justicia del Gobierno vasco, ha asegurado que un menor, víctima de un abuso sexual, suele experimentar un sentimiento de "miedo", "mucha vergüenza" y, sobre todo, "culpabilidad". En muchos casos, ha añadido, porque desde el mismo entorno familiar se les dice "¿por qué no me lo has contado antes?" o "¿cómo es posible que no lo hayas contado antes para poder parar todo esto?". Álvarez ha recordado que, en los casos más graves, los menores pueden quedar "traumatizados".

Por eso, en todos estos casos, Álvarez aconseja a las familias "mantener la calma" y, sobre todo, "escuchar". También, mantener los "contextos habituales" del menor y, como no, garatizar la "seguridad" del niño o niña.

Recordemos que cuatro menores de entre 14 y 18 años, jugadoras del equipo 'Pauldarrak' de Barakaldo, han denunciado haber sufrido abusos sexuales por parte de su entrenador. El club ha apartado, de manera preventiva, al acusado.