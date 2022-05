La mecánica del caracol Ciencia Proyecto Go On: cambiar hábitos de vida para protegerse del alzheimer. Conservación del patrimonio geológico Publicado: 30/05/2022 20:05 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 20:05 (UTC+2) Mikel Tainta, investigador de CITA Alzheimer, presenta la investigación sobre prevención del alzheimer para la que están reclutando a un millar de personas de entre 60 y 85 años. Humberto Astibia y Jokin del Valle plantean la necesidad de proteger el patrimonio geológico y paleontológico de Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

Si tienes entre 60 y 85 años puedes participar en una investigación que pretende demostrar que unos hábitos de vida saludables pueden prevenir el deterioro cognitivo y el alzheimer. Se trata del proyecto CITA Go On, una iniciativa de CITA - Alzheimer, una fundación privada dedicada a la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa. La promoción del envejecimiento saludable es uno de sus ámbitos de investigación... y es lo que están estudiando en este proyecto Go On, para el que necesitan seleccionar a más de 1000 personas. Mikel Tainta, coordinador del proyecto CITA Go On, detalla las características de este estudio.

En la sección dedicada a las ciencias de la Tierra vamos a hablar de patrimonio geológico y paleontológico y de la importancia que tiene su conservación. El biólogo Jokin del Valle y el paleontólogo Humberto Astibia reflexionan junto al geólogo Antonio Aretxabala sobre la necesidad de mejorar la protección de este patrimonio en Navarra, comunidad en la que no se han creado geoparques y donde se están perdiendo ejemplares de fósiles al no estar protegidos en buena parte del territorio.

Del 1 al 23 de junio Pamplona acogerá el festival Arte y ciencia 2022. Las actividades que propone, charlas conciertos y exposiciones, exploran el camino que recorren de la mano la investigación científica y la creación artística, las zonas en las que convergen. La Cátedra LABORAL Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la UPNA presenta este festival del que conocemos más detalles con Joaquín Sevilla, director de la cátedra.