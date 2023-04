La mecánica del caracol Ciencia Presencia de bacterias multirresistentes en la carne. ¿Qué es y cómo se trata la endometriosis? Publicado: 19/04/2023 11:43 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2023 11:43 (UTC+2) Azucena Mora, investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela, explica por qué no hay que alarmarse ante la aparición de E.coli multirresistentes en productos cárnicos. Ciencia ciudadana para cuidar a las golondrinas. Elena Serrano presenta el libro ¿Por qué me duele tanto la regla?. Escuchar la página Escuchar la página

Copenhague ha acogido en los últimos días el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, un encuentro científico en el que se ha hablado de temas relevantes para la salud pública, como la proliferación de bacterias resistencia a los antibióticos, sin duda uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa en materia de salud. Nos acompaña Azucena Mora, profesora del departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela y una de las autoras de iuna de serie de estudios sobre la presencia de bacterias multirresistentes en productos cárnicos de supermercado. La investigadora destaca que los productos mantienen una calidad microbiológica óptima, a pesar de que en el 40 por ciento de las muestras se ha detectado la presencia de E.coli multirresistente, por lo que sigue siendo preciso ahondar en medidas de intervención para limitar la proliferación de las resistencias antimicrobianas.

Empieza a dar sus frutos Enarak, un proyecto de ciencia ciudadana puesto en marcha por La Sociedad de Ciencias Aranzadi para localizar en zonas urbanas nidos de vencejos, aviones comunes y golondrinas. Gracias a la colaboración de personas de diferentes municipios vascos se ha establecido la presencia de más de 600 puntos en los que se han localizado nidos. Las localizaciones se pueden visualizar en una página web dedicada a estas especies protegidas: aranzadi-enarak.eus. La ornitóloga Olatz Aizpurua explica la importancia de un proyecto centrado en unas aves protegidas que juegan un gran papel en el control de plagas de insectos.

La endometriosis es una dolencia que supone vivir con dolor, que a menudo se diagnostica tarde y que posiblemente no es bien comprendida por quienes no la padecen. presentamos el libro ¿Por qué me duele tanto la regla?, una guía para entender la endometriosis y aprender a vivir con ella. Su autora, Elena Serrano del Pozo, es nutricionista especializada en esta dolencia, sobre la que aporta detalles, al tiempo que realiza recomendaciones dietéticas para mejorar la calidad de vida de las mujeres que la padecen.