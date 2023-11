mas que palabras Más que palabras Elena Galán del Castillo, pastora: "Las ovejas no son tontas" Publicado: 25/11/2023 12:06 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2023 12:06 (UTC+1) Nuestra invitada es doctora en Historia Económica y licenciada en Ciencias Ambientales. Ejerce como investigadora en el BC3 siendo su campo de trabajo el pastoreo sostenible Escuchar la página Escuchar la página

Copiar enlace

Para ejercer el pastoreo, Elena Galán del Castillo ha tenido que vencer muchos estereotipos vinculados a su condición de mujer, como la fuerza física o el miedo a estar sola por el que le suelen preguntar. Defensora del pastoreo sostenible, Galán nos desvela los secretos de esta actividad y, en este sentido, "tienes que planificarte para que te dure toda la hierba", lo que implica tener que "negociar" con las ovejas venciendo su querencia natural a volver sobre los mismos pastos. La pastora sostiene que "las ovejas no son tontas" porque "de tanto observarlas, he visto que cada una tiene su papel individual en el rebaño, pero una estrategia colectiva". Elena Galán del Castillo utiliza su experiencia de cinco meses al año como pastora en el Pirineo bajonavarro como materia de investigación medioambiental en el BC3, el Basque Center for Climate Change.