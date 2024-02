mas que palabras TIEMPO DE ESPERA 'El dolor crónico no es para siempre', las claves para entender el dolor Publicado: 11/02/2024 14:33 (UTC+1) Última actualización: 11/02/2024 14:33 (UTC+1) Un 20% de la población mundial convive, día a día, con el dolor crónico. El tiempo de espera de hoy lo vamos a dedicar a este asunto sobre cuyo abordaje no hay solo un punto de vista. ¿Cómo se explica el dolor? Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página ARTURO GOICOECHEA 31:57 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Muchas de las personas que viven situaciones parecidas buscan durante años razones médicas que puedan explicar el dolor que sienten. Las pruebas, en ocasiones, no reflejan tejidos dañados donde duele. Sin embargo el dolor que experimenta el paciente es real. El médico gipuzkoano Arturo Goicoechea fue jefe del Servicio de Neurología en el Hospital Santiago de Vitoria durante más de tres décadas. Ha escrito un libro titulado 'El dolor crónico no es para siempre' donde explica que el modo tradicional de entender el dolor no es válido para solucionarlo. Mercedes Mozas, médico especialista en tratamiento de dolor crónico en la Unidad del Dolor del IMQ también se ha unido a esta charla para aportar sus conocimientos sobre patologías del dolor.