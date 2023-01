Vivir para ver Entrevista-conversación Más luz no es mejor iluminación. Conversamos con Dany Viloria, arquitecta y diseñadora de iluminación Publicado: 27/01/2023 00:05 (UTC+1) Última actualización: 27/01/2023 00:05 (UTC+1) Dany Viloria confiesa que está atrapada en la luz. Arquitecta y diseñadora de iluminación, forma parte de la junta directiva de APDI, Asociación profesional de Diseñadores de Iluminación Escuchar la página Escuchar la página

Hoy nos detenemos en la luz. La utilización de la luz y la oscuridad, son temas de preocupación para la arquitecta Daniel Viloria. Esta venezolana decidió ampliar su formación de arquitecta en la Universidad politécnica de Madrid cursando un Master en diseño de iluminación arquitectónica. La primera intención fue completar sus conocimientos de arquitectura, pero al final del master quedó atrapada en la luz.

Desde entonces, han sido muy diversos los proyectos de arquitectura de iluminación en los que ha trabajado descubriendo la importancia de la luz y la iluminación. En estos tiempos en los que el gasto de energía es una constante en nuestras rutinas, Dany pone sobre la mesa la importancia de los diseñadores de iluminación. No es cuestión de de cambiar todas las farola o bombillas, tanto en las calles como en domicilios. Más allá de una estricta cuestión estética, la iluminación tiene que contemplar ideas como la seguridad o el confort de nuestros entornos. No depende tanto de la cantidad de luces como de dónde se colocan y qué tipo de tecnología se utiliza para alumbrar. Sobreiluminr una zona nos hace gastar más, pero no ver mejor, ya que nuestras pupilas pueden adaptarse a la cantidad de luz en cada momento del día y de la noche.

Estas son algunas de las conclusiones sobre las que conversamos con Dany Viloria miembro de la junta directiva de APDI, la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación.