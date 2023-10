Vivir para ver Entrevista-conversación Cuidado de los pies y calzado barefoot Elixabete Legarda Garamendi Publicado: 26/10/2023 00:05 (UTC+2) Última actualización: 26/10/2023 00:05 (UTC+2) Conversamos con Beatriz Sánchez sobre podología y posturología. Conocemos la importancia del cuidado de la salud de nuestros pies para una mejor situación física y mental. Alternativas saludables desde la infancia descalza hasta el calzado respetuoso o barefoot Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Beatriz Sánchez del centro Zutik de Bilbao 55:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Cuidado de los pies y calzado barefoot

Beatriz Sánchez es podóloga de formación y posturóloga del centro Zutik de Bilbao. Conocemos cómo ha sido su trayectoria en el cuidado de la salud de los pies y cuáles son sus inquitudes en la actualidad respecto a la salud a través del cuidado de los pies. Hoy conversamos de pies, pero por extensión vamos a ampliar la mirada a otras partes de nuestro cuerpo, porque somos uno, y porque para conseguir nuestro bienestar debemos fijarnos en lo que va de arriba hacia abajo, es decir, desde la cabeza a los pies, pero no podemos olvidar, lo que viene de abajo hacia arriba, desde los pies a la cabeza. Por cierto, que todo ello influye en lo que tenemos en nuestro interior, nuestro estado de ánimo.

Beatriz nos confiesa que con el paso de los años de consulta ha comprobado que la visión holística, general, ámplia, consigue mejores resultados para sus pacientes. En la mayoría de los casos es cuestión de no poner límites a todo lo que nos influye como seres humanos, tanto física como psicológicamente. Hay quien le ha querido ofrecer el beneficio de un sexto sentido en sus diagnósticos, pero seguramente son resultado del trabajo desarrollado.

Hay datos que avalan que la podología abarca el ámbito físico al 100%, pero también afecta a nuestra salud mental, emocional y energético

Casi todo podemos hacernos una idea sobre lo que que es la Podología, una disciplina que cuida de nuestros pies, dedos, uñas, durezas etc... Per no podemos olvidarnos del análisis y valoración de la pisada. Valorar la postura global, incluyendo para ello parámetros de nuestra boca, la vista, el oído, la musculatura, nuestra columna e incluso nuestro estado de ánimo. La solución puede estar en unas plantillas, pero no siempre es necesario

Así es como conocemos las mejores opciones para cuidar de los pies de nuestros hijos e hijas y sabemos cómo podemos transitar al calzado respetuoso y barefoot, conociendo cuáles son sus beneficios para nuestro cuerpo.