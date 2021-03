27/03/2021 10:30

déjate llevar

Crónica de Araba

Araba en la frontera de nuevas restricciones ante una pandemia que no da tregua

JB

La pandemia no da tregua. El anuncio de un mayor ritmo en la vacunación no es suficiente para detener la amenaza de una nueva ola y los suministros no cumplen con los plazos comprometidos.

La lentitud de suministros y la administración de las dosis provocan malestar. 4:10 min