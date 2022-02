12/02/2022 10:36 déjate llevar REPORTAJES DÉJATE LLEVAR Visitamos la macroplanta de producción de tomates hidropónicos en Tuesta AG Vemos cómo avanza el proyecto de construcción de este macro-invernadero hidropónico para producir tomates. Invernaderos de alta tecnología, que en la actualidad hay en Holanda. Conocemos, de la mano de Naroa Balsategi, cómo avanzan las obras y el sentir de los vecinos y vecinas de la comarca. Escuchar la página Escuchar la página

Impresiona sus dimensiones. 5 hectáreas, 10 campos de fútbol. Sólo hay, de momento, un tercio construido. El proyecto fija 15 hectáreas de invernaderos. Aquí, en Araba.

Acudimos hasta este polígono en un día en el que se está llevando a cabo la obra civil. En la construcción de los invernaderos no hay nadie. Está la estructura de aluminio prácticamente montada, falta el tejado en la gran mayoría de casetas: la forma de este invernadero. Y no, no será de plástico. Se cubrirá con cristal. Las obras de la futura tomatera de Tuesta se han ralentizado. Faltan suministros y los obreros provienen de Holanda. En todo caso, parece que se cumplirán los plazos para empezar a sembrar en junio y recolectar a finales de septiembre. Se van a comercializar en Eroski.

Por la alta tecnología y por el cultivo hidropónico, la empresa CULTIVOS ARABA exige a los futuros trabajadores formación en esta materia. Ya se ha llevado a cabo el primer curso. El segundo comienza a finales de este mes y está previsto un tercero. Se espera que de estos cursos, salgan los primeros 60 trabajadores y trabajadoras. 9 de cada 10 estudiantes son de Valdegovía. Todos alaveses: también hay de Kuartango, Lantarón, Salinas de Añana…

Sin embargo, sobre este macro invernadero de alta tecnología, planea la polémica. El Movimiento por la Alimentación Sostenible no ve ningún tipo de beneficio en este proyecto