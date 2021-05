18/05/2021 16:07 Radio Vitoria Gaur Actualidad Euskadi Next 2021-2026 Foronda podría acoger un proyecto para el lanzamiento de satélites pequeños EITB MEDIA Es una de las iniciativas que el Gobierno Vasco ha incluido en la actualización del Programa Euskadi Next 2021-2026 que también incluye la fabricación de baterías de estado sólido en Álava Escuchar la página Escuchar la página

El Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización del Programa Euskadi Next, en el que se recoge una clara apuesta por la transformación económica y por potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -MRR-, a través de nueve PERTES regionales.

Las inversiones totales contempladas en Euskadi Next con clara relación con los PERTE estatales identificados hasta la fecha ascienden a 5.085 millones de euros, a través de 29 proyectos.

Por otro lado, en esta ocasión el planteamiento vasco propone la figura de PERTES REGIONALES, que puede ser extendida al resto de Comunidades Autónomas. “Se trata de ofrecer una vía para no fragmentar por distintas “ventanillas ministeriales” y de activar todas las capacidades, tanto públicas como privadas”, ha señalado. Euskadi Next plantea 9 PERTES REGIONALES que integran proyectos por valor de 6.400 M/€, a través de 63 proyectos.

El 59% de la inversión total de Euskadi Next tiene una afectación al conjunto de la Comunidad Autónoma y no se puede afectar a un Territorio en particular. El 41% restante de la inversión total queda distribuido en un 12% de las inversiones con afectación en Gipuzkoa, un 11% con afectación en Araba y un 18% con afectación en Bizkaia.

Estos son los proyectos relacionados con Araba y su capital:

Battery Pack Multimobility



Proyecto destinado al desarrollo y fabricación de “battery packs” orientados a diferentes tipos de movilidad y con diferentes necesidades de uso. Los “battery packs” serán elementos clave que permitan la integraciónde la movilidad eléctrica en diferentes tipos de vehículos como furgonetas, autobuses, ferrocarriles, etc...) con el objeto de maximizar el potencial de las celdas y el funcionamiento de los diferentes “power trains”. El proyecto se focaliza en el desarrollo de los “battery packs” asociados a tres OEMs de referencia internacional como CAF, Irizar y Mercedes.



Basquevolt Gigafactory



Proyecto para completar la cadena de valor del vehículo eléctrico en España mediante la fabricación de baterías de estado sólido en el territorio de Álava y contribuir de este modo a la estrategia europea para alcanzar en 2028 el 25% de la cuota de mercado mundial en baterías. Un proyecto estratégico de país para el desarrollo de tecnología propia (soberanía tecnológica) frente a la actual dependencia tecnológica de China. La fábrica Basquevolt suministrará celdas a OEM del Estado, así como a otras gigafactorías de toda Europa. Para ello, Basque volt impulsará la industria 4.0, la digitalización, así como el reciclaje y una segunda vida para las baterías. El proyecto BASQUEVOLT está integrado en el proyecto BATT CHAIN, liderado por KIC INNOENERGY IBERIA S.L. y presentado en la MDI

Araba Health Intelligence Center/Centro de Investigación e Innovación en Envejecimiento de Álava

Creación del Centro de Investigación e Innovación en Envejecimiento de Álava/Araba Health Intelligence Center. Tiene como objetivo fundamental el análisis y la comprensión del envejecimiento de la población alavesa, el desarrollo óptimo del envejecimiento pleno, activo y saludable, de la autonomía personal y el abordaje de las problemáticas asociadas a la vejez. Su ambición es la de consolidarse como un centro referente de excelencia en materia de investigación, innovación y emprendimiento, a través del liderazgo colaborativo y la generación de conocimiento. El proyecto se desarrollará en estos 2 ámbitos:

1) Hub tecnológico alavés de desarrollo de terapias avanzadas en envejecimiento salud.

2) Proyecto Araba Silver Economy

Proyecto Ekiola-Araba/Generación de energía eléctrica fotovoltaica en comunidades de consumo

Propone la creación de comunidades cooperativas de consumidores sin ánimo de lucro que asocien a ciudadanos en forma de comunidades de consumo para hacerles titulares de sus instalaciones de generación, impulsando en Álava la producción energética renovable fotovoltaica, en instalaciones de 1MW hasta 5 MW.

Valorización de residuos urbanos con producción de hidrógeno renovable y compost en Araba

El proyecto plantea la creación de una nueva planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos para la creación de hidrógeno a partir de su valorización.

Araba Smart Lurraldea Conectividad digital y de comunicaciones de Álava

Proyecto que pretende incrementar la conectividad integral digital del Territorio de Álava.

Gasteiz-Araba Data Server (datAraba)

Busca ofrecer un servicio de almacenamiento y procesamiento de datos a las empresas, centros de investigación e instituciones del territorio que sea seguro y garantice la soberanía del dato en un entorno tecnológico y regulatorio garantista y confiable.

Plan Álava Digital 2026

Impulsado desde la Diputación Foral de Álava, busca ser un plan integral de trasformación digital y de adaptación de la administración pública alavesa.

Araba Sport Capital

Desarrollo de un hub en Álava de formación avanzada, investigación y emprendimiento en materias relacionadas con el deporte de élite, la salud y las nuevas tecnologías, público-privado con participación del Alavés S.A.D. y del Baskonia, S.A.D.

Araba, reserva de agua y biodiversidad Euskadi ante el cambio climático

• Mejorar el estado ecológico de las cuencas vertientes de los embalses del Sistema Zadorra y de Maroño, así como su red afluente de ríos y arroyos.

• Garantizar la conservación en cantidad-calidad del agua de abastecimiento para más de la mitad de la población de la CAPV y de las futuras generaciones.

• Mejorar el estado ecológico de las áreas de recarga de los acuíferos alaveses, coincidentes en gran parte con Espacios RN2000.

• Potenciar una verdadera Red Ecológica Funcional, incrementando la eficiencia y resiliencia del territorio frente a eventos extremos (olas de calor, incendios, sequías, inundaciones).

• Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales garantizando el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.

Irrigal Circularaba

El proyecto propone reutilizar el agua residual de Vitoria-Gasteiz para riego agrícola liberando 10,6 hm3 de agua natural de los ríos y acuíferos (la mayoría en la red Natura 2000), reduciendo las consecuencias del cambio climático, mejorando la eficiencia y modernizando los actuales regadíos con agua.

Irrigaraba Ekolife

Proyecto de la Diputación Foral de Álava que busca reutilizar agua para riego, mitigando las consecuencias del cambio climático y liberando consumo de agua natural.

Vitoria-Gasteiz Mobility Lab Vitoria-Gasteiz Mobility Lab

Pretende ser un centro de innovación dedicado al estudio, prueba y aplicación en Vitoria-Gasteiz y Álava de las nuevas tendencias en transporte urbano, como por ejemplo: • Calles inteligentes. • Autobús y coche autónomo. • Vehículo eléctrico. • Aparcamientos inteligentes. • “Big data” aplicada al tráfico. • Sistemas inteligentes de carga y descarga, etc.

Órbita

Lanzamiento de satélites pequeños desde el Aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz (VIT) mediante lanzadera LauncherOne de Virgin Orbit y desarrollo de vehículo orbital (OTV) para posicionamiento de satélites en su órbita final dedicada

Electrificación de una nueva línea de autobús urbano en Vitoria-Gasteiz

Coronación Red de calor que utiliza biomasa forestal como combustible en el TM de Vitoria-Gasteiz

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar actuaciones de referencia para crear ciudades neutras en carbono. Para ello se establece una serie de actuaciones que permiten: • Reducir la demanda energética del barrio y el uso de energías renovables en sustitución de combustibles fósiles. • Mejorar la habitabilidad de las viviendas y sus condiciones de confort. • Ahorrar en la factura energética. • Fomentar la participación de vecinas y vecinos en la definición del proyecto.

Infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz

Se trata de impulsar la transformación verde y la adaptación del municipio de Vitoria-Gasteiz al cambio climático y a sus efectos