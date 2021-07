06/07/2021 14:13 Radio Vitoria Gaur Actualidad DESPIDOS TUBACES El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara nulo el ERE de Tubacex EITB MEDIA El tribunal considera que los despidos se deben a la situación derivada por la pandemia por lo que ahora, la empresa tendrá que readmitirlos. La dirección de Tubacex va a recurrir la sentencia al considerar que no se tiene en cuenta la situación del sector de Oil&Gas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página ERE Tubacex 1:28 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara nulo el ERE de Tubacex

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el ERE por el que fueron despedidos 95 trabajadores de Tubacex . En este conflicto, 129 trabajadores han sido obligados a salir de la plantas de Tubacex en LLodio y Amurrio, 95 a través de despidos, 22 bajas incentivadas y 12 prejubilaciones. Con esta sentencia Los jueces dan la razón a los trabajadores y trabajadoras: el tribunal considera que los despidos estaban ligados a los problemas derivados de la pandemia, por lo que niega que se deban a una situación estructural.

Los trabajadores de las plantas de LLodio y Amurrio llevan 146 días de huelga indefinida para protestar por estos despidos.

Los trabajadores han mantenido desde el principio que el objetivo de todas estas movilizaciones era conseguir la readmisión de todos los despidos. Esta resolución de Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco obliga a readmitirlos.

Es la primera batalla ganada por el colectivo de trabajadores.

La empresa recurrirá

Aunque era una sentencia esperada por la dirección de Tubacex y falta todavía por hacer un análisis pormenorizado de la misma, en una nota de prensa la dirección informa de que la sentencia será recurrida en los plazos que marca la ley.

Añaden que ven incomprensible que no se tenga en consideración que el sector de Oil&Gas afronta un importante cambio de modelo de negocio afectado por la transición energética y la descarbonización. En este contexto,la dirección de Tubacex no entiende que la delicada situación de las plantas de TUBACEX en Álava durante los últimos años no se considere estructural sino coyuntural unida al COVID que comenzó en 2020.