19/08/2021 13:02 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA Satur García: "No sé qué pasa pero cada vez hay más gente en la calle" Recorremos con Satur García los 14 años de historia del albergue de Puente Alto, que cierra sus puertas definitivamente el próximo 31 de agosto

El albergue de Puente Alto cerrará sus puertas definitivamente el 31 de agosto. Entrevistado en Radio Vitoria, el alma mater del proyecto Satur García, se muestra muy preocupado por el futuro de las 18 personas que ahora mismo viven en el centro: "Ahora mismo, cuando vamos a cerrar dicen que esta ha sido nuestra casa, que han estado de maravilla. Ayer me decía uno de los que están que que va a ser de su vida, que estaba expulsado de todos los centros y que llevaba 14 años conmigo".

Satur García ha estima que alrededor de 3.000 personas han pasado por el albergue desde que abrió, y ha querido agradecer a las y los vitorianos toda la ayuda que han brindado para poder mantener vivo este proyecto. "Agradecer a mucha gente, muchos vitorianos. Personas que yo nunca he conocido, empresarios, que me han ayudado mucho y era lo que menos pensaba de esta gente. Que malos son todos los empresarios decía, pues hay empresarios, que no te puedes imaginar la ayuda que han dado para que Puente Alto este ahí. Gente buena. Como esos muchos vitorianos".