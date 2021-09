13/09/2021 09:36 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Ansola: "Si en Arkamo e Iturrieta la afección medioambiental es enorme no promoveremos esos parques eólicos" EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el director general del EVE, Iñigo Ansola ha reconocido que los informes ambientales sobre los proyectos de parques eólicos en Arkamo e Iturrieta son muy severos. "Si estas zonas protegidas medioambientalmente son descartadas habrá que buscar otras ubicaciones". Escuchar la página Escuchar la página

"Con placas fotovoltaicas en los tejados no se puede ser autosuficiente. Tenemos que ir a proyectos de gran producción porque somos grandes consumidores de energía".

Son las declaraciones del director general del EVE, Iñigo Ansola, que ha recordado que "la descarbonización tiene un precio. Si queremos disminuir las emisiones de CO2 eso tiene un precio. Cuando hablamos de generación eléctrica a través de las renovables eso tiene un coste medioambiental".

Ansola ha explicado que "intentamos llevar a cabo parques eólicos donde mejores recursos tenemos. Como Ente Vasco de la Energía (EVE) vamos a atender todas las necesidades ambientales y allí donde no sea posible porque la afección al medio va a ser enorme no vamos a promover ningún parque eólico. Podría ser el caso de Iturrieta y Arkamo. Los informes medioambientales son muy severos. Son zonas muy sensibles. Desde el EVE, si no se puede llevar a cabo no vamos a seguir. Entiendo que lo sabremos en breve", ha adelantado.

Según el director general del EVE "Azaceta y Labraza tienen el camino más despejado para que sean realidad. Los informes recibidos no son tan tajantes como en Arkamo o Iturrieta".