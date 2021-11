12/11/2021 14:17 Radio Vitoria Gaur Actualidad Paro sector trasnportes Los transportistas alaveses denuncian el abandono del sector por parte de la administración pública EITB MEDIA De las 6.340 empresas de transporte de la CAV, casi el 14% están en Araba. Son principalmente autónomos y pequeñas empresas que principalmente efectúa transporte de mercancias en el estado, aunque también se hacen rutas internacionales. Denuncian la precarización del sector Escuchar la página Escuchar la página

En el País Vasco hay un total de 6.340 empresas de transporte por carretera. En Araba está casi el 14% de este total, en concreto, 871 empresas. Son datos del Observatorio de Transportes de Euskadi de finales de 2019. Los más recientes que hay. Según este informe, en el territorio alavés hay un total de 2.312 vehículos, una media de 2,5 camiones por empresa alavesa. La foto, por lo tanto es clara, según Alberto Núñez del sindicato HIRU Araba: "hay grandes flotas y un montón de empresas de muy pequeña dimensión: autónomos o autónomos que trabajan con sus hijos como colaboradores autónomos". No hay un transporte característico en el territorio, se hacen rutas nacionales, internacionales y transporte de reparto. Aunque predominan las rutas cortas, como por ejemplo, a Zaragoza o Madrid.

Precarización del sector

La Asociación de Transportistas Autónomos Vascos Asotrava, denuncia la precarización del sector, el precio del gasoil y el conflicto con la carga y descarga de los transportistas. Por responsabilidad, dice su secretaria Amaia Martine, tienen que parar: "La situación es insostenible. El gobierno ha abandonado al sector, ni está ni se le espera. Tenemos que hacer algo para los transportistas autónomos dejen de desaparecer". Por eso, el Comité Nacional de Trasnporte por Carretera del estado, ha convocado 3 días de "cese de actividades" entre el 20 y 22 de diciembre. Hacen directamente responsable de su mala situación al Ministerio de Transportes.

En este sentidos, el sindicato HIRU todavía no ha decidido si se van a sumar a esas movilizaciones. Subrayan que comparten parte de sus reivindicaciones pero recalcan que otras cuestiones, también importantes, no las contemplan. Según Alberto Núñez no se tienen en cuenta "diferentes tasa, la fiscalidad, los peajes o las jubilaciones que se han tenido totalmanete abandonados. La administración ha abandonado el sector durante años, todo lo que se ha hecho ha ido encaminado a abaratar el sector", destaca. No solo eso, recalca que "desde 2008 el número de empresas transportistas en Araba y Hego Euskal Herria, no ha dejado de bajar".

Sánchez, dispuesta a mediar

Ante esta situación, la ministra Raquel Sánchez ha afirmado ya que algunas de las reivindicaciones de los transportistas exceden de su competencia aunque cree que haya margen para negociar y se ha mostrado dispuesta a mediar. Por ello, cabe la posibilidad de que a lo largo de este mes largo, la situación del sector cambie y se desconvoquen las movilizaciones, aunque los convocantes, desconfían de las buenas palabras de la ministra Sánchez.