19/11/2021 14:09 Radio Vitoria Gaur Actualidad Contra la Violencia Machista La Diputación alavesa presenta una campaña sobre los micromachismos cotidianos con motivo del 25N Bajo el lema 'Sí, es para tanto. Bada horrenbesterako' busca remover conciencias y detectar comportamientos que generan violencia en el día a día.

La campaña invita a la sociedad a decir no a mensajes que menosprecian, marginan o abusan de las mujeres. Mensajes, que aún hoy en día, por repetidos, se han banalizado y que son también expresión de violencia. Mensajes fácilmente identificables como "Tan mal no estará si sigue con él", "Qué mal conduces, mujer tenías que ser", "Si quieres subir tu nivel en tu puesto de trabajo, no te quedes embarazada" o "Este juguete es de chicas". Cuatro son los ámbitos en los que se basa la iniciativa: relaciones laborales, coeducación, el lenguaje y la comunicación y las relaciones interpersonales.

Desde este viernes y a lo largo de los próximos días, en las redes sociales se podrá un ver un video donde personas muy diversas comparten su posicionamiento firme frente a las violencias machistas. Un audiovisual que forma parte de la estrategia digital diseñada y que está soportada sobre una landing donde se ha dispuesto todo el contenido informativo en torno a la campaña. También, y atendiendo a los nuevos formatos del ecosistema digital, la Diputación ha apostado para este 25N por la realización de un podcast enfocado desde la perspectiva de tertulia radiofónica "Yu no te pierdas nada", el día 24 a las siete de la tarde y que podrá seguirse en streaming a través de la web

de Laia, www.laia.araba.eus. Tomarán parte en esta charla Ana Bernal, Nieves Martínez, Ianire Estébanez y Mikel Arakistain. Reflexionarán acerca de la incidencia de los micromachismos en los cuatro ejes sobre los que pivotan este 25N.

Todas las cuadrillas de Álava participarán en la campaña con diversas actividades. Destacamos la Cuarta Marcha contra la Violencia Machista en Añana, el próximo 21 de noviembre, en recuerdo de Ana Belén Jiménez, vecina de Turiso asesinada por su pareja en 2017.

Toda la información en www.laia.araba.eus.