13/01/2022 10:12 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Ramiro González: 'No van a construirse las plantas hidroeléctricas proyectadas en Araba' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el diputado general de Álava, Ramiro González, sostiene que la instalación de las dos centrales hidroeléctricas requerirían de la construcción de unos embalses muy importantes a ambos lados de la sierra de Badaia, algo que 'no responde a las necesidades de Álava'.

Ramiro González, diputado general de Álava ha confirmado en Radio Vitoria que una empresa de Zaragoza, Atalaya Generación, ha solicitado ante el Ministerio de Transición Ecológica una autorización para instalar 'dos centrales hidroeléctricas de bombeo de agua para almacenar energía que requerirían de la construcción de unos embalses muy importantes a ambos lados de la sierra de Badaia'.

El diputado general admite que 'necesitamos energías renovables, pero con proyectos adecuados a la realidad de nuestro Territorio y preservando la biodiversidad', algo que, asegura, no ocurre con esta propuesta.

Por eso, Ramiro González ha sido contundente: 'Este proyecto no responde a la necesidad de Álava y no respeta la biodiversidad. Este proyecto no va a ser realidad, no va a construirse, no veremos esas centrales hidroeléctricas y esos embalses porque no responden a la necesidad de preservar la biodiversidad del Territorio'.

Y con la misma contundencia que asegura que 'aunque la decisión esté en Madrid, contra la opinión de las instituciones locales no se va a hacer ese proyecto'.