Radio Vitoria Gaur Actualidad Política Urtaran insiste en que los propietarios del sector 17 no cumplen con las obligaciones para poder urbanizar Última actualización: 30/03/2022 14:24 (UTC+2) Publicado: 30/03/2022 14:03 (UTC+2) Gorka Urtaran recuerda que en 2014 terminó el plazo para urbanizar el sector 17 y no se hizo y que hay que actuar con rigor. Recuerda también que los propietarios no han cumlido con las obligaciones para poder urbanizar.

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está realizando un informe jurídico y urbanístico pormenorizado sobre el sector 17. Las obras se iniciaron y el consistorio las paralizó. El alcalde, Gorka Urtaran, ha reiterado hoy en su intervención en el Forum Europa Tribuna Euskadi que no se debe construir en esta parte de la ciudad.

Gorka Urtaran recuerda que en 2014 terminó el plazo para urbanizar el sector 17 y no se hizo y que hay que actuar con rigor. Defiende que Vitoria-Gasteiz crezca hacia dentro y no se extienda más. El alcalde recuerda que los propietarios no han cumplido con las obligaciones para poder urbanizar. 'Los derechos urbanísticos se obtienen una vez que uno ha cumplido los deberes urbanísticos y aquí no se han cumplido', expresa.

El alcalde confiesa que están realizando estudios pormenorizados y que se va a analizar la situación de este sector. Cree que hay que tomar decisiones ya para ir impulsando la actividad comercial en esa manzana.