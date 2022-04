Radio Vitoria Gaur Actualidad Transporte Urtaran propone ampliar la flota de Tuvisa con 3 nuevos autobuses híbridos EITB MEDIA Última actualización: 01/04/2022 15:12 (UTC+2) Publicado: 01/04/2022 14:00 (UTC+2) El gobierno de Urtaran asegura que su objetivo es que en 2030 todos los vehículos de la compañía municipal de transporte sean eléctricos. Escuchar la página Escuchar la página

Si al menos un grupo de la oposición vota a favor, se comprarán 3 unidades híbridas de 18 metros de largo. Son vehículos que rejuvenecerán, en cierta medida, la edad media de la flota de Tuvisa que es algo más de 11 años.

Urtaran plantea la compra de vehículo híbridos y no eléctricos porque hasta que no estén terminadas las nuevas cocheras no podrían recargarse, aunque eso no significa renunciar al objetivo de que dentro de 9 años toda la flota de Tuvisa sea eléctrica. 'Para el 2025 queremos que aproximadamente la mitad de la flota de Tuvisa sea híbrida o eléctrica y para el 2030, el 100%', explica.

En cuanto esté terminada la primera fase de las nuevas cocheras que incorporará 20 puntos de carga, Tuvisa comprará siete nuevos autobuses eléctricos que se sumarán a los otros 13 que el BEI tendrá en funcionamiento. En ese momento, retirarán de la circulación los siete vehículos más antiguos de la flota municipal.