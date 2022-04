Entrevistas Entrevista Gonzalo: 'No podemos poner en riesgo nuestras políticas públicas por una bajada generalizada de impuestos' EITB MEDIA Última actualización: 07/04/2022 10:29 (UTC+2) Publicado: 07/04/2022 09:27 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria, la diputada foral de hacienda, Itziar Gonzalo, se ha referido a la presencia, mañana, de Isabel Diaz Ayuso en Vitoria. La presidenta de la Comunidad de Madrid defenderá su modelo de rebaja de impuestos que Gonzalo no comparte. 'No es serio', afirma. Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá este viernes por la mañana un desayuno-coloquio con alrededor de 200 empresarios vascos en Vitoria-Gasteiz donde dará cuenta de su modelo fiscal y económico, que pasa, fundamentalmente, por rebajar y eliminar impuestos.

Un modelo que no comparte la diputada foral de hacienda. Entrevistada en Radio Vitoria, Itziar Gonzalo, ha señalado que 'no podemos poner en riesgo nuestras políticas públicas y nuestros servicios por una bajada generalizada de impuestos. Eso no es serio'.

Gonzalo es consciente de las dificultades que existen para disponer de materias primas o los incrementos de los costes energéticos, que en algunos casos se han cuadruplicado. 'Los empresarios no nos han trasladado un planteamiento de rebaja fiscal. Aquí tenemos un 24% de tipo general. Nuestra fiscalidad es adecuada. Les escuchamos. Tenemos interlocución directa, pero hay que tener una visión global porque somos comunidad', sentencia Gonzalo.