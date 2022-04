Radio Vitoria Gaur Actualidad Covid19 Martín Erkiaga, un alavés confinado en su casa de Shanghái: ‘Es una situación angustiosa por la incertidumbre’ EITB MEDIA Publicado: 08/04/2022 10:02 (UTC+2) Última actualización: 08/04/2022 10:02 (UTC+2) Hablamos con este alavés, trabajador del grupo Mondragón en Shangai, que nos describe la situación de una ciudad de 30 millones de habitantes confinada. 'Desde hace ocho días la ciudad está totalmente parada y no hay nadie por la calle. Tampoco hay manera de llegar al aeropuerto', explica Martín. Escuchar la página Escuchar la página

'La ciudad está desierta con imágenes distópicas de un Shanghái (30 millones de habitantes) que nunca había parado. Desde hace ocho días la ciudad está totalmente parada'. Es la foto que nos describe Martín Erkiaga, un alavés trabajador del grupo Mondragón al que le ha pillado el estricto confinamiento impuesto por las autoridades chinas ante el incremento de los casos de Covid.

'Cada uno está cerrado en su casa. Empecé el 1 de abril. Ahí nos hicieron una PCR. Si es positiva, toda esa comunidad pasa a ser zona de riesgo medio alto. En mi comunidad no ha habido positivos. El cuarto día otra PCR. Nos hacemos antígenos diarios', explica.

Martin Erkiaga recuerda que 'China sigue con la política de cero covid. Cualquier positivo que hay en la ciudad es trasladado a un pabellón gigante. No quiere decir que estén enfermas o que tengan síntomas. Llevan a todo el mundo allí, incluso separando a niños de sus familias. Miles de camillas puestas en el pabellón. Son imágenes reales', relata.

Erkiaga reconoce que 'es una situación angustiosa por la incertidumbre. No sabemos lo que pasa, cada día dicen una cosa, no entendemos. Primero eran 5 días, ahora 11, no sabemos qué va a a ser de nosotros. Sabemos que ha habido algún vuelo internacional, pero no tenemos manera de ir al aeropuerto. No podemos salir', admite.